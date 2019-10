23.10 15:10 MIGnews.com

Создана структура, которая будет заниматься Brexit

В составе Генерального директората Еврокомиссии приняли решение о создании Целевой группы по вопросам отношений с Соединенным королевством (Task Force for Relations with the United Kingdom, UKTF).UKTF возглавит главный переговорщик Еврокомиссии в вопросе Brexit Мишель Барнье. Независимо от того, состоится ли Brexit 31 октября, решение о ее создании вступит в силу 16 ноября."Целевая группа будет отвечать за завершение переговоров по статье 50 Соглашения ЕС, за работу Еврокомиссии по подготовке к сценарию "без соглашения", а также за ведение переговоров с Великобританией относительно отношений в будущем", - говорится в сообщении