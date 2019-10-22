Тегеран оценил решения Путина и Эрдогана по Сирии

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран приветствует решения Путин и Эрдогана по Сирии.
По его словам, Иран одобряет любой шаг, который приведет к сохранению территориальной целостности Сирии и поможет стабилизации обстановки в регионе, пишет NYTimes.
Напомним, что ранее президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин подписали меморандум из 10 пунктов по Сирии. В частности, они договорились, что с сегодняшнего дня сирийско-турецкую границу будут патрулировать представители военной полиции России вместе с сирийскими пограничниками. Также в меморандуме говорится о выводе курдских отрядов на 30 км от сирийской границы, после чего начнется совместное турецко-российское патрулирование на глубину 10 км.