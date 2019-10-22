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Тегеран оценил решения Путина и Эрдогана по Сирии 23.10 13:34   MIGnews.com

Тегеран оценил решения Путина и Эрдогана по Сирии

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран приветствует решения Путин и Эрдогана по Сирии.

По его словам, Иран одобряет любой шаг, который приведет к сохранению территориальной целостности Сирии и поможет стабилизации обстановки в регионе, пишет NYTimes.

Напомним, что ранее президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин подписали меморандум из 10 пунктов по Сирии. В частности, они договорились, что с сегодняшнего дня сирийско-турецкую границу будут патрулировать представители военной полиции России вместе с сирийскими пограничниками. Также в меморандуме говорится о выводе курдских отрядов на 30 км от сирийской границы, после чего начнется совместное турецко-российское патрулирование на глубину 10 км.


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