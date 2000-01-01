Мать Иссахар: она не делала то, в чем ее обвиняют

Мама израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России на 7,5 лет тюрьмы якобы за контрабанду наркотиков, опубликовала видеообращение с просьбой вернуть девушку домой.
Соответствующую запись обнародовало информационное агентство РБК.
"Я хочу сказать, что она прибыла из страны с другим менталитетом и она сидит в тюрьме, не понимая ни языка, ни менталитета. Я лишь прошу отправить ее домой, она не совершала ничего подобного из того, в чем ее обвиняют", — сказала Яффа Иссахар.
Уточняется, что в записи также участвовал партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Алексей Добрынин. Он сказал, что у защиты Наамы стоит задача "вывернуть наизнанку" уголовное дело и донести до суда, что у приговора "нет ничего от законности, обоснованности или справедливости".
Более того, в деле отсутствует состав преступления по статье о контрабанде наркотиков, за что и была осуждена Иссахар.