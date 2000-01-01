Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Мать Иссахар: она не делала то, в чем ее обвиняют | Фото:23.10 11:29   MIGnews.com

Мать Иссахар: она не делала то, в чем ее обвиняют

Мама израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России на 7,5 лет тюрьмы якобы за контрабанду наркотиков, опубликовала видеообращение с просьбой вернуть девушку домой.

Соответствующую запись обнародовало информационное агентство РБК.

"Я хочу сказать, что она прибыла из страны с другим менталитетом и она сидит в тюрьме, не понимая ни языка, ни менталитета. Я лишь прошу отправить ее домой, она не совершала ничего подобного из того, в чем ее обвиняют", — сказала Яффа Иссахар.

Уточняется, что в записи также участвовал партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Алексей Добрынин. Он сказал, что у защиты Наамы стоит задача "вывернуть наизнанку" уголовное дело и донести до суда, что у приговора "нет ничего от законности, обоснованности или справедливости".

Более того, в деле отсутствует состав преступления по статье о контрабанде наркотиков, за что и была осуждена Иссахар.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:50
Иран рассматривает возможность обмена заключенными с США
12:30
Каир остановился из-за тропического шторма
12:05
Синоптики: На Израиль обрушится тропический ураган
11:45
Турция: Необходимости в новой операции нет
11:05
Австралия требует от Израиля экстрадиции педофила Лейфер
10:46
Адвокат Задорова идет в БАГАЦ: Я знаю кто убил Таир Рада
10:28
Банки закрыты: Ливан не может платить проценты по долгам
10:12
Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали
10:06
Скончалась 10-месячная девочка, атакованная палестинцем
09:50
Жуткое ДТП у развязки Бен-Шемен: младенец не выжил
09:33
Столкновения Хизбаллы с ливанской армией
09:01
Хизбалла сбила израильский беспилотник
08:42
46% израильтян предпочитают Ганца в качестве премьера
08:36
Опрос: равенство блоков, выборы ничего не изменят
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus