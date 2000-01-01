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Адвокат Задорова идет в БАГАЦ: Я знаю кто убил Таир Рада 23.10 10:46   MIGnews.com

Адвокат Задорова идет в БАГАЦ: Я знаю кто убил Таир Рада

Адвокат Романа Задорова, признанного виновным в убийстве Таир Рада в Кацрин в 2006 году, Яром Халеви, выступил с серией громких заявлений в израильской прессе.

Задоров приговорен к пожизненному заключению. Адвокат Халеви подаст сегодня, 23 октября, петицию в Верховный Суд с требованием повторного суда над Задоровым.

В интервью радио КАН адвокат Халеви сообщил, что причиной подачи петиции “являются новые вещественные доказательства, вещественные доказательства с большой буквы”.

Халеви объяснил: “Есть два типа новых доказательств. Первые указывают на то, что Роман - не убийца. Не может быть убийцей. Я предоставлю вещественные доказательства, которых не было в суде. Вторая половина доказательств касается убийцы - А.К. . Она - убийца и у меня есть доказательства этого. Я подаю петицию в Верховный Суд в пользу человека. который сидит пожизненное заключение за четверть тех вещественных доказательств, которые есть у меня против А.К.”

В мае этого года Халеви сообщил, что экспертиза ДНК установила, что на животе Рада был обнаружен волос “А.Х.”

А.Х. - бывший любовник А.К, девушки, которую некоторые подозревают в убийстве. А.Х. в 2012 заявил, что А.К призналась ему, что убила Таир Рада. При этом она якобы была в одежде А.Х. - в рубашке и майке.

Волосы, найденные на теле Рада были посланы в 2007 на экспертизу ДНК в США. Тогда было установлено, что они не принадлежат ни Задрову, ни Рада.

Два года назад адвокат Халеви потребовал сравнить волосы с ДНК А.Х.

Специалисты говорят, что в распоряжении следствия - два образца волос, что тесты проводились несколько раз, и что нет оснований сомневаться в их достоверности.

С точки зрения адвоката, это может привести к повторному суду - и оправданию Задорова.

В то же время корреспондент по криминальным дела корпорации КАН, со ссылкой на источники в прокуратуре, сообщила, что “вероятность повторного суда крайне мала”, а “появление новых обвиняемых в деле - еще меньше”. В тоже время, новый поворот может привести к оправданию Задорова - без суда.

Адвокат подчеркнул: "Это - новые научные доказательства, и все все поймут. Следователи принудили Романа к “реконструкции” преступления. Он был беден и не слишком умен - и это привело к тому, что ему вынесли пожизненный приговор".

Следует отметить, что повторные суды - явление крайне редкое в израильской юридической практике. 80% израильтян не верит в вину Задорова, и полагают, что Задорова следует освободить. 1 мая 2019 года Верховный суд уже отверг одну подобную петицию с требование повторного суда над Задоровым, поданную Леоном Шенклером.


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