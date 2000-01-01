Австралия требует от Израиля экстрадиции педофила Лейфер
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал Израиль скорее завершить процедуру экстрадиции подозреваемой в педофилии Малки Лейфер.
Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном 23 октября на его официальном сайте.
"Мы призываем решить проблему прозрачно и быстро. Мы также подтверждаем наше обязательство выдать Малку Лейфер в Австралию для предъявления 74 обвинений в сексуальном насилии над детьми", – сказал Моррисон.
Он добавил, что ранее говорил об этом премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу и собирается поднимать данный вопрос перед новым израильским руководством.
"Правительство Австралии будет неуклонно добиваться справедливости в этом вопросе. Мы стремимся обеспечить безопасность всех австралийских детей и защиту от жестокого обращения", – резюмировал Моррисон.