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Израиль благодарен Чехии за важную резолюцию против бойкота | Фото:23.10 16:37   MIGnews.com

Израиль благодарен Чехии за важную резолюцию против бойкота

Нижняя палата парламента Чешской республики 22 октября приняла резолюцию, осуждающую антисемитизм и попытки ставить под сомнение право Израиля на существование и самооборону.

Израиль уже отреагировал на утверждение этого важного документа, передает Jewish Press.

Резолюцию поддержали 120 депутатов, против проголосовали 20. Уточняется, что нижняя палата в Праге дала понять: "Чехия стоит на стороне своего союзника и партнера на Ближнем Востоке". Парламентарии призвали решительно выступать против любых проявлений антисемитизма и бороться против финансовой поддержки движений, призывающих к бойкоту Израиля.

Министр иностранных дел Исраэль Кац в ответ поблагодарил чехов за "важную резолюцию, которая отражает подлинную дружбу между нашими странами".

"Я хочу поблагодарить наших чешских друзей за этот шаг. Он отражает настоящую дружбу между нашими странами", – отметил Кац. К нему также присоединился посол Израиля в Чехии Даниэль Мерон.


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