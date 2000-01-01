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В США раскрыли новые данные о публикации `сделки века` | Фото:23.09 09:43   MIGnews.com

В США раскрыли новые данные о "сделке века"

Высокопоставленный американский чиновник, имя которого не называется, сказал корреспонденту 7-го канала, что обнародование "сделки века" откладывается из-за неопределенности вокруг выборов в Израиле.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"В настоящее время мы имеем дело с иной ситуацией, и правительство может быть совершенно другим, по сравнению с тем, с которым мы работали в последние годы. Также нет уверенности в том, что Премьер-министр будет тем же человеком, который в настоящее время находится у власти. Поэтому Белому дому потребуется время на изучение ситуации, и, как следствие, обнародование мирного плана будет отложено на какой-то срок", – сказал он.

Приблизительную дату публикации мирного плана, призванного урегулировать израильско-палестинский конфликт, американский чиновник также отказался назвать, пояснив, что это вряд ли произойдет в 2019 году.

Стоит отметить следующее: согласно изначальному сценарию предполагалось, что "мирный план Трампа" будет обнародован почти сразу после 17 сентября. Что немаловажно, специальный посланник США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт, который занимался разработкой "сделки века", 22 сентября встретился с Президентом Реувеном Ривлиным.


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