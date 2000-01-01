Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Ynet: вопрос иммунитета Нетаниягу закрыт | Фото:23.09 08:59   MIGnews.com

Ynet: вопрос иммунитета Нетаниягу закрыт

Большинство мест у правого блока после выборов в Кнессет означают, что вопрос о неприкосновенности от уголовного преследования для премьер-министра Биньямина Нетаниягу будет закрыт.

Об этом говорится в материале Ynet, где уточняется, что глава правительства и его партнеры продвигали противоречивые законы, часть из которых помогла бы ему справиться с собственной правовой проблемой.

По версии издания, при любом исходе после назначения следующего руководителя правительства ни одна коалиция не поддержит такое законодательство. И даже если в Израиле состоятся третьи выборы за год, что маловероятно, Нетаниягу не сможет обеспечить свой иммунитет, поскольку к тому моменту уже начнется судебное разбирательство по делу о коррупции.

"Еще один спорный законопроект, который должен был быть представлен после формирования новой правой коалиции, – дающий Кнессету возможность отменять решения Верховного суда. Одним из таких дел, против которого Верховный суд может принять решение, может быть законопроект Нетаниягу, обеспечивающий его иммунитет от судебного преследования", – сказано в сообщении.

Уточняется, что для принятия закона необходимо абсолютное большинство в лице 61 депутата Кнессета, но такой вариант "ускользает" от Нетаниягу в настоящее время. По словам аналитиков, принятие законопроекта ослабило бы все правительственные учреждения, на которые возложена задача предотвращения коррупции.

Согласно источникам, до сих пор обсуждения о признании вины по любому из трех дел, от которых будет защищаться Нетниягу, еще не было. Если же такая договоренность вступит в силу, премьер-министр будет вынужден уйти с государственной должности.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:14
Amazon официально начал работать в Израиле
08:46
В Иране дали обещание по захваченному британскому танкеру
08:30
10 месяцев в коме: еще одна жертва обстрела в Ашкелоне
08:12
На военной базе произошло ЧП с бойцом ЦАХАЛ
08:02
Еврейская секта запросила убежище в Иране
07:44
Сертификат на роды для богатых: что подарили Собчак
07:30
Фильм об убийце Рабина признан лучшим в 2019 году
07:15
Израиль прекращает подачу электроэнергии в ПА
06:30
Названы продукты, замедляющие старение
05:21
Скончался первый немецкий космонавт
04:15
Протесты в Гонконге переросли в насилие: видео
03:12
Ученые доказали существование жизни после смерти
02:11
Террористы напали на военную базу в Сомали
01:03
Трагедия в Китае: под колесами грузовика погибли 10 человек
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus