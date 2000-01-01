Ynet: вопрос иммунитета Нетаниягу закрыт

Большинство мест у правого блока после выборов в Кнессет означают, что вопрос о неприкосновенности от уголовного преследования для премьер-министра Биньямина Нетаниягу будет закрыт.
Об этом говорится в материале Ynet, где уточняется, что глава правительства и его партнеры продвигали противоречивые законы, часть из которых помогла бы ему справиться с собственной правовой проблемой.
По версии издания, при любом исходе после назначения следующего руководителя правительства ни одна коалиция не поддержит такое законодательство. И даже если в Израиле состоятся третьи выборы за год, что маловероятно, Нетаниягу не сможет обеспечить свой иммунитет, поскольку к тому моменту уже начнется судебное разбирательство по делу о коррупции.
"Еще один спорный законопроект, который должен был быть представлен после формирования новой правой коалиции, – дающий Кнессету возможность отменять решения Верховного суда. Одним из таких дел, против которого Верховный суд может принять решение, может быть законопроект Нетаниягу, обеспечивающий его иммунитет от судебного преследования", – сказано в сообщении.
Уточняется, что для принятия закона необходимо абсолютное большинство в лице 61 депутата Кнессета, но такой вариант "ускользает" от Нетаниягу в настоящее время. По словам аналитиков, принятие законопроекта ослабило бы все правительственные учреждения, на которые возложена задача предотвращения коррупции.
Согласно источникам, до сих пор обсуждения о признании вины по любому из трех дел, от которых будет защищаться Нетниягу, еще не было. Если же такая договоренность вступит в силу, премьер-министр будет вынужден уйти с государственной должности.