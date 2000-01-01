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В Иране дали обещание по захваченному британскому танкеру | Фото:23.09 08:46   MIGnews.com

В Иране дали обещание по захваченному британскому танкеру

Захваченный Ираном британский танкер Stena Impero в скором времени будет отпущен.

Об этом сообщает заявил генеральный директор Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур в комментарии полуофициальному агентство Fars.

"Британский танкер Stena Impero вскоре начнет свое плаванье и через 65 дней (задержания) выйдет из порта Бендер-Аббас в международные воды", – сказал он.

По словам Афифипура, судебные разбирательства относительно танкера все еще продолжаются.

Корпус стражей исламской революции захватил Stena Impero 19 июля в ответ на задержание иранского танкера Grace 1 в Гибралтаре. На его борту танкера находилось 23 члена экипажа. В начале сентября семь моряков были освобождены.


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