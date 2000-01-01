В Иране дали обещание по захваченному британскому танкеру
Захваченный Ираном британский танкер Stena Impero в скором времени будет отпущен.
Об этом сообщает заявил генеральный директор Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур в комментарии полуофициальному агентство Fars.
"Британский танкер Stena Impero вскоре начнет свое плаванье и через 65 дней (задержания) выйдет из порта Бендер-Аббас в международные воды", – сказал он.
По словам Афифипура, судебные разбирательства относительно танкера все еще продолжаются.
Корпус стражей исламской революции захватил Stena Impero 19 июля в ответ на задержание иранского танкера Grace 1 в Гибралтаре. На его борту танкера находилось 23 члена экипажа. В начале сентября семь моряков были освобождены.