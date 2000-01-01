23.09 21:35 MIGnews.com

Борис Джонсон призвал подписать новое соглашение с Ираном

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призывает Соединенные Штаты и их союзников заключить новое ядерное соглашение с Ираном.Президент США Дональд Трамп вывел страну из этой сделки в прошлом году и ввел новые санкции в отношении Тегерана, ударив по экономике Ирана. В связи с чем, Исламская Республика возобновила разработки по обогащению урана.Выступая сегодня в Организации Объединенных Наций, Джонсон сказал: "Какими бы ни были ваши возражения по поводу старого ядерного соглашения с Ираном, пришло время двигаться вперед и заключать новое соглашение".Офис Джонсона разъясняет, что Великобритания все еще поддерживает существующую сделку и хочет, чтобы Иран вернулся к её соблюдению. Джонсон должен встретиться с Трампом и президентом Ирана Хасаном Рухани на этой неделе на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.