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Борис Джонсон призвал подписать новое соглашение с Ираном | Фото:23.09 21:35   MIGnews.com

Борис Джонсон призвал подписать новое соглашение с Ираном

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призывает Соединенные Штаты и их союзников заключить новое ядерное соглашение с Ираном.

Президент США Дональд Трамп вывел страну из этой сделки в прошлом году и ввел новые санкции в отношении Тегерана, ударив по экономике Ирана. В связи с чем, Исламская Республика возобновила разработки по обогащению урана.

Выступая сегодня в Организации Объединенных Наций, Джонсон сказал: "Какими бы ни были ваши возражения по поводу старого ядерного соглашения с Ираном, пришло время двигаться вперед и заключать новое соглашение".

Офис Джонсона разъясняет, что Великобритания все еще поддерживает существующую сделку и хочет, чтобы Иран вернулся к её соблюдению. Джонсон должен встретиться с Трампом и президентом Ирана Хасаном Рухани на этой неделе на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.


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