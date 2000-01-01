Египет: полиция проводит массовые допросы

Египетские правозащитники заявили в понедельник, 23 сентября, что власти Египта допросили сотни людей после акций протеста для предотвращения новых беспорядков. На этих выходных сотни протестующих вышли на улицы в нескольких египетских городах, в том числе в столице страны Каире, призывая президента Абдель-Фаттах ас-Сисси уйти в отставку.
В понедельник адвокаты Малек Адли и Халед эль-Масри заявили, что силы безопасности в нескольких городах страны арестовали по меньшей мере 400 человек. По меньшей мере 220 человек подверглись допросу и обвинениям в том, что они состоят в запрещенных группировках, распространяют ложные новости, злоупотребляют платформами социальных сетей и принимают участие в несанкционированных протестах.
Однако политолог из канадского университета Аль-Ахрам в Каире Саид Садек сомневается в том, что широкая общественная поддержка новых протестов бросает вызов правлению Сисси. "Люди боятся альтернативы. Они не знают, что будет после Сисси. Они не хотят другого генерала. Они не хотят, чтобы исламисты захватили власть. Они не хотят хаоса, они не хотят гражданской войны", - сказал он.
Напомним, что полиция задержала около 400 человек.