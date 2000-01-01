23.09 19:52 MIGnews.com

Левин: у "Ликуда" нет никаких предварительных условий

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Министр туризма Ярив Левин сегодня, 23 сентября, призвал председателя "Кахоль Лаван" Бенни Ганца сесть за стол переговоров с "Ликудом" и обсудить возможность формирования правительства единства.В интервью Левин ясно дал понять, что все вопросы будут открыты для обсуждения, включая возможность ротации и порядка ротации: "Я предлагаю обсудить это, я ничего не исключаю. У нас нет никаких предварительных условий. Давайте переговорим."Позже в интервью Левин сказал, что он придерживается обещания, данного от имени премьер-министра президенту, сказав, что, если "Ликуд" не сформирует правительство, то партия не пойдет на новые выборы. "Мы вернем мандат. Мы четко заявили об этом. Я готов повторить это снова", - заявил министр Левин.Ожидается, что этим вечером премьер-министр Нетаниягу встретится с Ганцем при посредничестве президента Ривлина, который пригласил их на встречу после раунда консультаций с всеми партиями Кнессета.На сегодняшнем заседании Ривлин определит, готовы ли Нетаниягу и Ганц рассмотреть вопрос о единстве правительства. Если оба ответят отрицательно, Ривлину, вероятно, придется навязать формирование правительства Нетаниягу. Если же они будут готовы поговорить друг с другом, президент может продлить переговорный период до следующей среды, после Рош ха-Шана. Однако предполагается, что на сегодняшней встрече Нетаниягу не даст окончательных ответов Ривлину.