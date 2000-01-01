23.09 18:13 MIGnews.com

Ганц и Либерман "обменялись мнениями" перед переговорами

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Лидер партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганц в понедельник, 23 сентября, встретился с главой "НДИ" Авигдором Либерманом в преддверии переговоров по созданию правительства единства между Ганцем и премьер-министром Биньямином Нетаниягу, инициированных президентом Реувеном Ривлином.После их встречи, Ганц и Либерман выступили с почти одинаковыми заявлениями, говоря, что они "обменялись мнениями и точками зрения". "Если необходимо, мы поговорим позже", - говорится в заявлениях. Через несколько часов после встречи Либерман сообщил, что заявил Ганцу, что для него "на столе только один вариант" - правительство единства. Либерман написал в Facebook, что он доволен, что "Кахоль Лаван" и "Ликуд" "усвоили", что им нужно правительство единства с ротационным премьер-министром."Весь спор сейчас вращается вокруг вопроса, кто должен быть премьер-министром первым, а кто вторым. Я надеюсь, что президенту Ривлину удастся соединить стороны, и по этому вопросу будет принято решение", - сказал он.Либерман также отказался от участия в правительстве с "ультраортодоксами, мессианистами [Яминой], Объединенным арабским списком или Демократическим лагерем", но не исключил левоцентристскую партию "Авода-Гешер".Либерман не встречался с Нетаниягу после выборов 17 сентября.