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В ЕС оценили соглашение о Brexit с Лондоном | Фото:24.09 03:20   MIGnews.com

В ЕС оценили соглашение о Brexit с Лондоном

Соглашение о выходе Великобритании из состава Европейского союза выглядит труднодостижимым.

Такое заявление сделал главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, передает Independent.

По словам Барнье, текущее состояние мыслей британской стороны по этому вопросу означает, что замена специального механизма по Северной Ирландии (backstop) будет маловероятной.

"Новое правительство Британии хочет, чтобы мы избавились от этого решения, так называемого backstop. Я уверен, вы понимаете, что это неприемлемо. Мой мандат четкий: обеспечение мира и стабильности в Ирландии и защита целостности единого рынка", – сказал он.


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