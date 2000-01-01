Ни Нетаниягу, ни Ганц не получили необходимой поддержки
Президент Реувен Ривлин в понедельник, 23 сентября, завершил раунд консультаций с представителями всех партий Кнессета. В результате переговоров ни один из кандидатов не набрал необходимого большинства для формирования коалиции.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу получил поддержку 55 законодателей в Кнессете из 120 депутатов, а Бенни Ганц – 54. Последними его рекомендовали "Авода-Гешер" и "Демократический союз". Несмотря на то, что Нетаниягу лидирует, партия Ганца "Кахоль Лаван" все еще опережает "Ликуд" по итогам выборов.
"НДИ" Авигдора Либермана, которая, в свою очередь, имеет восемь мест, воздержалась от рекомендации кого-либо из кандидатов. Арабские фракции также не поддержали ни Нетаниягу, ни Ганца.
Ривлин, как ожидается, попытается создать правительство единства с "Ликудом" и "Кахоль Лаван". Вскоре после завершения раунда консультаций, Ривлин пригласил обоих кандидатов на встречу в своем офисе в 18:30.