Ривлин пригласил Нетаниягу и Ганца на встречу

Президент Израиля Реувен Ривлин после окончания второго раунда консультаций с главами фракций пригласил Премьер-министра Биньямина Нетаниягу и главу партии "Кахоль Лаван" Бени Ганца на встречу в его канцелярии.
Переговоры с представителями крупнейших партий страны запланированы на вечер, 23 сентября.
По предварительным оценкам, Ривлин попытается инициировать создание правительства национального единства, несмотря на отказ "Кахоль Лаван" заседать вместе с Нетаниягу.
По итогам консультаций, Ганца поддержали 54 депутата от партий "Кахоль Лаван", "Объединенный Арабский Список", "Авода" и "Демократический лагерь".
Нетаниягу поддержали 55 депутатов от партий "Ликуд", ШАС, "Яадут А-Тора", "Ямина".