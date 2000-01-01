Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Ривлин пригласил Нетаниягу и Ганца на встречу | Фото:23.09 14:12   MIGnews.com

Ривлин пригласил Нетаниягу и Ганца на встречу

Президент Израиля Реувен Ривлин после окончания второго раунда консультаций с главами фракций пригласил Премьер-министра Биньямина Нетаниягу и главу партии "Кахоль Лаван" Бени Ганца на встречу в его канцелярии.

Переговоры с представителями крупнейших партий страны запланированы на вечер, 23 сентября.

По предварительным оценкам, Ривлин попытается инициировать создание правительства национального единства, несмотря на отказ "Кахоль Лаван" заседать вместе с Нетаниягу.

По итогам консультаций, Ганца поддержали 54 депутата от партий "Кахоль Лаван", "Объединенный Арабский Список", "Авода" и "Демократический лагерь".

Нетаниягу поддержали 55 депутатов от партий "Ликуд", ШАС, "Яадут А-Тора", "Ямина".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:10
В Египте забанили Facebook, BBC News и некоторые ТК
14:50
Киркоров похвастался новым iPhone и опозорился
14:40
Убийство шансонье Михаила Круга официально раскрыто
14:29
Горовиц обозвал Нетаниягу "недостойным"
13:55
МИД Ирана не исключил переговоров с США
13:38
Протесты в Египте: число задержанных перевалило за 350
13:20
Рухани в санкциях США привиделось отчаяние Вашингтона
13:02
Перец: Пришло время перемен для Израиля
12:47
ЧП с током в Тель-Авиве: умер военнослужащий ЦАХАЛа
12:33
ПА не платит зарплату госслужащим в Газе
12:13
Врач прокомментировал болезнь Завротнюк
11:55
Джонсон назвал ответственного за атаку на саудовские НПЗ
11:40
ХАМАС предъявил претензии Эр-Рияду
11:30
Шакед: С Ганцем никто не будет договариваться
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus