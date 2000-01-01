Рухани в санкциях США привиделось отчаяние Вашингтона
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что новые санкции США означают "отчаяние" Вашингтона перед сопротивлением Тегерана.
Об этом он сказал 23 сентября в комментарии на государственном телевидении, передает The Jerusalem Post.
Тегеран отрицает причастность к нападениям йеменских мятежников хути на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Ранее на фоне нарастающей напряженности США ввели санкции против Центрального банка Ирана. Именно их и прокомментировал Рухани.
"Американцы применяют санкции к учреждениям, которые уже занесены в черный список. Это свидетельствует о полном отчаянии Америки и показывает, что ее "максимальное давление" провалилось, поскольку великая иранская нация успешно сопротивлялась", – сказал он.