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Рухани привиделось отчаяние Вашингтона в санкциях США | Фото:23.09 13:20   MIGnews.com

Рухани в санкциях США привиделось отчаяние Вашингтона

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что новые санкции США означают "отчаяние" Вашингтона перед сопротивлением Тегерана.

Об этом он сказал 23 сентября в комментарии на государственном телевидении, передает The Jerusalem Post.

Тегеран отрицает причастность к нападениям йеменских мятежников хути на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Ранее на фоне нарастающей напряженности США ввели санкции против Центрального банка Ирана. Именно их и прокомментировал Рухани.

"Американцы применяют санкции к учреждениям, которые уже занесены в черный список. Это свидетельствует о полном отчаянии Америки и показывает, что ее "максимальное давление" провалилось, поскольку великая иранская нация успешно сопротивлялась", – сказал он.


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