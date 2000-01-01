23.09 11:30 MIGnews.com

Шакед: С Ганцем никто не будет договариваться

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Лидер партии "Ямина" Аелет Шакед заявила президенту Реувену Ривлину, что не поддерживает кандидатуру Бенни Ганца на получение мандата для формирования правительства.Об этом она сказала во время второго раунда консультаций, которые состоялись 23 сентября."Если вы дадите Бенни Ганцу мандат на формирование правительства, мы не будем с ним договариваться. Общественность должна понимать, что не должно быть бойкотов – мы должны стремиться к единству", – подчеркнул она.Накануне Шакед и Нафтали Беннет встретились с Премьер-министром Нетаниягу. После этого они подтвердили, что стремятся к созданию коалиции именно во главе с ним.