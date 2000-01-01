23.09 10:32 MIGnews.com

Тиби накинулся на Нетаниягу: Мы не гости, а владельцы земли!

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Депутат Кнессета Ахмед Тиби из "Объединенного Арабского Списка" раскритиковал отношение государства, и в частности Биньямина Нетаниягу, к местному арабскому населению.С таким заявлением он выступил на встрече с Президентом Реувеном Ривлином, в ходе которой его партия рекомендовала кандидатуру Бенни Ганца на должность нового Премьера, передает "Аруц Шева"."Мы здесь, потому что почти полмиллиона избирателей направили нас сюда, чтобы принести перемены. Наш избиратель устал от отчуждения и делегитимизации, во главе которой стоят не только уличные крикуны, но и лидер, систематически подстрекающий народ, выводя нас из круга гражданской легитимности. Он всегда выступал против нас, как если бы мы были его врагами", – накинулся Тиби на Нетаниягу.Он припомнил заявление Премьер-министра по поводу Калансава. В частности, ранее Нетаниягу говорил: "Наши силы действуют в Калансаве"."Калансава – это большой город в Израиле. Вы говорите "наши силы действуют", но так говорят только в отношении врага. Калансава – это город, жители которого страдают от сноса домов. Мы – не гости, мы – собственники этой земли. Мы не иммигрировали сюда, мы родились здесь, мы – коренное население, и это коренное население направило нас для инициирования перемен", – добавил он.