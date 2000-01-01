Друзы готовы убить министра связи

Сотрудники служб безопасности Израиля предупредили министра связи Аюба Кара об угрозе его жизни – члены друзской общины, представителем которой он является и сам, готовы учинить над ним физическую расправу из-за поддержки закона о национальном характере государства.
Как сообщает канал "Хадашот", получив сообщения об угрозах министру, подразделение ШАБАК "Маген", отвечающее за безопасность членов правительства, рассматривает вопрос о повышении мер безопасности в отношении Кара.
В свою очередь глава Минсвязи подтверждает, что недовольные друзы преследуют его и его родных – жену и сына – как онлайн, так и в реальном мире. Он планировал обратиться в полицию по этому поводу в понедельник.
Напомним, что вчера 3 депутата-друзы – Акрам Хассо (Кулану), Хамад Амар (НДИ) и Салад Саад (Авода) – подали в БАГАЦ ходатайство против закона о национальном характере, назвав его "радикальным" и дискриминирующим нацменьшинства в стране. Стоит отметить, что в прошлом они служили в израильских службах безопасности и принимали активное участие в сионистском движении.