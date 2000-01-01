23.07 20:21 MIGnews.com

Израильские офицеры ищут свои корни в Прибалтике

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В эти дни группа офицеров и прапорщиков ЦАХАЛа отправилась в Литву и Латвию в рамках образовательного проекта МАХУТ. Военнослужащие посетят еврейские общины, исторические места - все то, что составляет историю прибалтийского еврейства. Такая поездка проводится уже в 8-й раз. Согласно внутренним армейским исследованиям, проект помогает укреплять еврейскую и израильскую самоидентификацию среди офицерского состава, способствует повышению служебной мотивации, а также повышает интерес военнослужащих к истории своего народа и своей страны.Проект МАХУТ – совместная инициатива образовательного отдела ЦАХАЛа, благотворительного фонда Генезис и организации Друзей ЦАХАЛа в США (FIDF). Каждый год группа офицеров отправляется в путешествие по странам исхода, в необычное путешествие к своей национальной идентификации. Молодые командиры, многие из которых приехали в Израиль в раннем детстве, попадают в места, где протекала жизнь еврейских общин их предков, где зарождалась еврейская литература и философия, где разворачивалась трагедия Холокоста. Офицеры изучают быт еврейских штейтлов, истории погромов, историю старинных синагог, узнают биографии героев своего народа и простых людей, своих прадедов и прабабушек. Особое место отводится истории алии евреев стран Восточной Европы в разные периоды.Представители нового поколения командиров Армии Обороны Израиля погружаются в историю своего народа, что помогает им найти ответ на вопрос о своем месте в этой цепочке поколений. В ЦАХАЛе считают, что подобное соприкосновение со своей историей значительно укрепляет боевой дух и мотивацию военных. Проект помогает им осознать и собственную миссию, роль офицеров современной израильской армии. В делегации 38 участников – офицеры в звании от капитана до полковника и прапорщики.Проект МАХУТ состоит из двух частей – самих делегаций и (по возвращении в Израиль) участии в проектах по работе с новыми репатриантами, нацеленными на укрепление мотивации к военной службе и понимание ее значения. Выпускники МАХУТ также сами инициируют подобные проекты.Натали Шнайдерман, директор по грантовой деятельности фонда "Генезис", отмечает: "Мы верим, что соприкосновение с еврейской историей и знакомство с еврейскими общинами в диаспоре являются важнейшими инструментами в формировании еврейской национальной самоидентификации молодого поколения русскоязычных израильтян. Мы гордимся сотрудничеством с ЦАХАЛ в рамках этого уникального проекта, который уже доказал свою высокую эффективность".