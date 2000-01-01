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Состоялся очередной допрос Давида Битана | Фото:23.07 21:08   MIGnews.com

Состоялся очередной допрос Давида Битана

Бывший лидер коалиции Давид Битан был повторно допрошен сегодня спецподразделением израильской полиции Лахав 433 в штаб-квартире в Лоде, сообщает в понедельник, 23 июля The Times of Israel.

Депутат от партии "Ликуд" был допрошен в рамках расследования коррупции в муниципалитетах Ришон-ле-Циона и Тель-Авива.

Отметим, что Битан был вызван по меньшей мере семь раз для допросов полицией в отношении расследования.

Напомним, Давид Битан, который оставил свой пост в качестве главы коалиции после того, как расследование было обнародовано, но по-прежнему является членом Кнессета, подозревается в получении взяток на сотни тысяч шекелей во время выполнения обязанностей заместителя мэра Ришон-ле-Циона.
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