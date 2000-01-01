Состоялся очередной допрос Давида Битана

Бывший лидер коалиции Давид Битан был повторно допрошен сегодня спецподразделением израильской полиции Лахав 433 в штаб-квартире в Лоде, сообщает в понедельник, 23 июля The Times of Israel.
Депутат от партии "Ликуд" был допрошен в рамках расследования коррупции в муниципалитетах Ришон-ле-Циона и Тель-Авива.
Отметим, что Битан был вызван по меньшей мере семь раз для допросов полицией в отношении расследования.
Напомним, Давид Битан, который оставил свой пост в качестве главы коалиции после того, как расследование было обнародовано, но по-прежнему является членом Кнессета, подозревается в получении взяток на сотни тысяч шекелей во время выполнения обязанностей заместителя мэра Ришон-ле-Циона.