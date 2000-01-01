23.07 21:33 MIGnews.com
Президент Ривлин навестил семью павшего солдата Авива Леви
Президент Реувен Ривлин навестил семью штаб-сержанта ЦАХАЛа Авива Леви, погибшего
вдоль границы с Газой, и выразил свои соболезнования родственникам 21-летнего павшего солдата.
Об этом в понедельник, 23 июля сообщает Ynet
.
"Ваш сын защищал всех нас, наша безопасность зависит от этих молодых солдат, которые несут бремя защиты нашего государство", - отметил Ривлин во время встречи с семьей Леви в их доме в Петах-Тикве.
"Благодаря им мы можем защищать нашу страну. Это одновременно наша сила и наша боль", - сказал глава государства.
Напомним, молодой солдат из пехотной бригады "Гивати" был застрелен снайпером ХАМАСа при исполнении обязанностей.
Отметим, что Леви был первый израильский военный убитый вдоль границы с Газой со времен операции "Нерушимая скала" в 2014 году.
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