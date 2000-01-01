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Фото из архива 23.07 19:54   MIGnews.com

В ФРГ призвали Трампа и Рухани вести дипломатический диалог

В Министерстве иностранных дел Германии призвали Трампа и Рухани быть более сдержанными и снизить напряженность в диалоге.

"Мы делаем ставку на переговоры и диалог и призываем все стороны, включая Иран, к сдержанности и риторической разрядке", - привели слова представителя Министерства на DW. Он также отметил, что угрозы начать военные действия никогда не способствовали разрешению конфликта.

Президент США Дональд Трамп утром посоветовал Ирану на своей странице в Twitter никогда более не угрожать Соединенным Штатам, иначе руководство исламской республики, по его словам, столкнется с последствиями. Такая реакция последовала на призыв президента Ирана Хасана Рухани к Трампу не играть с огнем.

Позицию Вашингтона касательно слов Рухани поддержал и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, подметив, что супердержавы избаловали Иран. "Мы рады наблюдать за тем, как США меняют эту неприемлемую ситуацию. Хочу похвалить президента Трампа и госсекретаря Помпео за их стойкость и заявления перед лицом агрессивного иранского режима", - сказал он.
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