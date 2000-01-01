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скриншот с видео YouTube 23.07 18:51   MIGnews.com

Франция примет часть эвакуированных из Сирии "Белых касок"

В Министерстве иностранных дел Франции заявили о готовности принять у себя часть эвакуированных из Сирии членов организации "Белые каски".

"Помимо сопровождения и защиты "Белых касок" и их семей, Франция готова принять этих людей так же, как уже выразили желание Великобритания, Канада и Германия. Франция активно участвует в операции, которая позволит "Белым каскам" и их семьям покинуть Сирию, где их безопасность оказалась под угрозой. Эта операция предполагает их переселение в третьи страны. Франция примет участие в приеме "Белых касок" и их семей", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители министерства отметили, что члены организации, которые помогали выживать гражданам Сирии, должны находиться в безопасности и быть эвакуированы в соответствии с принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости, а в приоритете ведомства стоит оказание гуманитарной помощи.

Ранее правительство Сирии обвинило организацию в пособничестве террористам.
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