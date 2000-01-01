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Юг Тель-Авива признан районом национального предпочтения | Фото:23.07 19:09   MIGnews.com

Юг Тель-Авива признан районом национального предпочтения

Правительство утвердило решение премьер-министра, министра строительства и министра внутренних дел о запуске социально-общественной программы в районах проживания большого числа нелегальных мигрантов, таких как в южные районы Тель-Авива, Петах-Тиква и Эйлат, жители которых сталкиваются с экономическими и сложными социальными проблемами.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил на заседании правительства:

"Правительство прилагает огромные усилия для того, чтобы депортировать из страны нелегальных мигрантов. Эта работа ведется постоянно и по всему миру. В то же время жители окрестностей южного Тель-Авива и других городов изнемогают под грузом сложной реальности, поэтому сегодня правительство утвердит важное и правильное решение: мы присвоим областям, в которых процент нелегальных мигрантов высок, статус приоритетных национальных областей. Мы инвестируем десятки миллионов шекелей в восстановление и укрепление инфраструктур на юге Тель-Авива и других городах, а также в улучшение благосостояния, образования и здравоохранения. Это необходимо для поддержания экономического и социального положения жителей, которые сталкиваются со многими проблемами, в то же время мы продолжим наши дипломатические усилия по депортации нелегалов. Это наш долг".

Для реализации программы будет создана управляющая межминистерская комиссия, работу которой будут координировать генеральный директор министерства строительства и генеральный директор министерства внутренних дел, целью которой станет определение критериев присвоения населенным пунктам статуса приоритетных национальных областей.

Предлагаемый проект призван способствовать улучшению жизни жителей и оказанию им экономической и социальной поддержки.

Согласно плану, в означенных районах будет осуществляться социально-общественная программа, трехлетний бюджет которой составляет 28 млн шекелей и которая затронет сферы благосостояния, образования и здравоохранения.
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