23.07 17:51 MIGnews.com

Лапид: Иорданская долина - неотъемлемая часть Израиля

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Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид вместе с депутатом Кнессета Элазаром Штерном и бывшим заместителем главы Мосада, членом партии "Еш Атид" Рамом Бен-Бараком совершил в понедельник, 23 июля рабочую поездку по Иорданской долине. В ходе визита состоялись встречи с главой регионального совета Иорданской долины Давидом Эльхайни, главой местного совета Мегилот Арье Коэном, а также был проведен брифинг по вопросам безопасности и встреча с местными жителями и фермерами.Во время визита Лапид подчеркнул, что Иорданская долина является препятствием для противника с востока, и добавил, что израильский контроль над долиной реки Иордан необходим для обеспечения безопасности Иорданского королевства и для сохранения силы мирного соглашения между двумя странами. Лапид также отметил стратегическую важность Иорданской долины при любом соглашении с палестинцами."Партия "Еш Атид" поддерживает идею расставания с палестинцами. У нас нет желания контролировать жителей Йерихо, Рамаллы и Шхема. Зато у нас есть желание расстаться с ними и обеспечить существование Государства Израиль как еврейского государства в пределах постоянных и безопасных границ. И пока другие говорят, чего не нужно делать, мы говорим о том, что нужно делать на благо страны, и выработали четкий план, который предусматривает израильский суверенитет на Голанских высотах, в Иорданской долине, в Гуш Эционе и больших поселенческих блоках. Мы "за" объединенный Иерусалим и за расставание с палестинцами в соответствии с региональным соглашением, и у нас есть стратегический план по урегулированию ситуации в Газе", - заявил лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид во время визита в Иорданскую долину.пресс-служба фракции "Еш Атид"