23.07 17:37 MIGnews.com
Мандельблит защищает право геев на законное отцовство
Генеральный прокурор Авихай Мандельблит объявил о своей поддержке ходатайству, поданному в Верховный суд, с требованием дать геям право на официальное отцовство над детьми.
Об этом в понедельник, 23 июля сообщает The Times of Israel
.
Отметим, что речь идет о возможности вписать двух отцов в качестве родителей в свидетельство о рождении ребенка.
По словам Генпрокурора, невозможность зарегистрировать двух отцов как родителей ребенка "ущемляет права" однополых пар.
Он также отвергнул заявление министра внутренних дел Арье Дери о том, что однополые партнеры не могут считаться родителями ребенка.
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