Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Мандельблит защищает право геев на законное отцовство | Фото:23.07 17:37   MIGnews.com

Мандельблит защищает право геев на законное отцовство

Генеральный прокурор Авихай Мандельблит объявил о своей поддержке ходатайству, поданному в Верховный суд, с требованием дать геям право на официальное отцовство над детьми.

Об этом в понедельник, 23 июля сообщает The Times of Israel.

Отметим, что речь идет о возможности вписать двух отцов в качестве родителей в свидетельство о рождении ребенка.

По словам Генпрокурора, невозможность зарегистрировать двух отцов как родителей ребенка "ущемляет права" однополых пар.

Он также отвергнул заявление министра внутренних дел Арье Дери о том, что однополые партнеры не могут считаться родителями ребенка.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:07
Сотни сирийских беженцев возвращаются домой из Ливана
18:04
Нетаниягу обсудил с Младеновым ситуацию в Газе
18:01
Закон о национальном характере: в духе движения "Херут"
17:51
Лапид: Иорданская долина - неотъемлемая часть Израиля
17:24
Либерман: ХАМАС в ответе за все происходящее в Газе
17:07
Помпео назвал руководство Ирана мафией
16:38
ЦАХАЛ снова атаковал палестинских поджигателей
16:07
Глава МИД России прибыл в Израиль
15:55
В Анкаре произошел взрыв
15:44
Лапид: Иорданская долина всегда останется частью Израиля
15:23
Экс-президент Банка Израиля встречался со шпионкой Кремля
14:40
Испанские спасатели за день уберегли почти 500 мигрантов
14:17
"Праща Давида" не перехватила сирийские ракеты
14:11
Ципи Ливни – новый лидер оппозиции
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus