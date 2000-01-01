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Фото из архива 23.07 17:07   MIGnews.com

Помпео назвал руководство Ирана мафией

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент, глава МИД и аятолла Ирана более смахивают на мафию, чем на правительство.

"Ираном руководит нечто, больше похожее на мафию, чем на правительство". По его словам, президент Хасан Рухани и министр иностранных дел Джавад Зариф - лишь "отполированные ширмы для международного мошенничества лицемерных аятолл, которых больше волнует богатство, чем религия", - передали его слова на DW.

Помпео отметил, что руководство страны получает выгоду от процветающей коррупции, отмывания денег и растрат государственных средств, а также пообещал от лица США оказать поддержку всем иранцам, которых не устраивает установившийся в стране порядок.

Кроме того, по словам госсекретаря, Штаты запустят радио и телеканал в Иране, который будет доступен и онлайн для обеспечения обхода иранской цензуры. Каналы станут частью информационного давления США на руководство в Тегеране. Источник агентства ожидает, что такие действия связаны с попыткой ограничить закупки иранской нефти странами ЕС и Азии до 4 ноября.
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