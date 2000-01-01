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Фото из архива 23.07 16:07   MIGnews.com

Глава МИД России прибыл в Израиль

Делегация высокопоставленных чиновников из Москвы, во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и военачальником Валерием Герасимовым, прибыла в Иерусалим для урегулирования сирийского вопроса.

"Делегация прибывает по просьбе президента Путина, упомянутой в разговоре, который мы провели несколько дней назад", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, передали на Тhe Times of Israel.

Лавров и Герасимов были направлены в Иерусалим для обсуждения с Нетаниягу вопроса сирийских военных баз по поручению президента России Владимира Путина.

"Израиль настаивает на том, чтобы соглашение о разъединении [1974] с Сирией было сдержано, поскольку оно соблюдалось десятилетиями до сирийской гражданской войны и Израиль будет продолжать действовать против любых попыток Ирана или его доверенных лиц установить военные базы в Сирии", - выразил свое мнение о ситуации премьер-министр Еврейского государства.

Ранее сообщалось, что Лавров и Герасимов направляются в Израиль. Среди прочего, у них запланированы переговоры с Нетаниягу в Иерусалиме, где они в рамках израильско-российской координации обсудят события, которые развиваются в Сирии.
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