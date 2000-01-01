Ципи Ливни – новый лидер оппозиции

23 июля Ави Габай выбрал ее вместо второго кандидата – Шели Яхимович – на взаимовыгодных условиях. Так, Ливни обязуется поддержать его кандидатуру на должность премьер-министра на следующих выборах.
"Сегодня мы делаем важный шаг в создании альтернативы нынешнему правительству – лагеря, который станет новой надеждой для граждан Израиля и позволит нам максимально выкладываться, охватывая новые сектора. Член Кнессета Ливни обладает достаточным опытом для этой должности, особенно это касается вопросов политики и безопасности. Я не сомневаюсь, что она придаст оппозиции новых сил", - сказал он на сегодняшнем фракционном собрании.
Необходимо отметить, что это не просто лесть - у Ципи Ливни есть опыт управления оппозицией. Несмотря на то, что ее партия "Кадима" победила на парламентских выборах в 2009 году, ей не удалось сформировать правительство. Но это вышло у Биньямина Нетаниягу, после чего Ливни до 2012 года возглавляла парламентское меньшинство.