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Сергей Лавров летит в Израиль | Фото: Ави Охайон, GPO23.07 12:46   MIGnews.com

Сергей Лавров летит в Израиль

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и глава Генштаба Вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов собираются сегодня посетить Израиль.

У них запланированы переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаниягу в Иерусалиме, где они в рамках израильско-российской координации обсудят события, которые развиваются в Сирии, сообщил израильский премьер на сегодняшнем заседании правительства.

Стоит отметить, что визит главы российской дипломатии состоится спустя менее двух недель после личной встречи Нетаниягу с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве и через три дня после их телефонной беседы.

В последний раз между двумя лидерами состоялся весьма напряженный разговор.

Как сообщает DEBKAfile, стороны пришли к "пониманию": Путин заявил, что он никогда не говорил, будто иранцы или "Хизбалла" должны отступить от израильской границы на Голанах или из Сирии в целом, а Нетаниягу и министр обороны Авигдор Либерман ответили, что теперь Израиль будет уничтожать любые позиции или базы КСИР и "Хизбаллы" в провинциях Дераа и Кунейтра, а также продолжит наносить авиаудары по их позициям в других частях Сирии.
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