Геи и лесбиянки объявили войну министру-ортодоксу

Вчерашняя демонстрация на площади Рабина в Тель-Авиве, которую по некоторым данным посетили около 100 тысяч израильтян, стала одной из самых массовых за последнее время.
Вряд ли, поддерживая закон о включении одиноких женщин в программу финансирования услуг суррогатного материнства, премьер-министр Нетаниягу мог представить, что это обернется для него таким резонансом.
Однако сегодня недовольные геи и их соратники уже переключились на другого члена правительства, который, по слухам, и добился от премьера, чтобы гей-пары остались "за дверью" этой программы. Речь идет о замминистра здравоохранения и лидере религиозной партии "Яадут а-Тора" Яакове Лицмане.
"Мы боремся против Лицмана. Нетаниягу против нас ничего не имеет – харедим принуждают его к этому", - заявила в эфире радио Галей ЦАХАЛ ЛГБТ-активистка Галь Аховески.
Заинтересовались этой особой и портал для харедим Кикар ха-Шаббат.
"Мы устали от религиозного безумия", - заявила она в интервью.
Активистка объяснила, почему гей-сообщество невзлюбило главу Минздрава, впрочем это и очевидно.
"Мы рассержены Лицманом: у них нет причин не разрешать суррогатное материнство и не разрешать нам заключать брак или брачный союз. Уму непостижимо, что я не могу жениться в Израиле и что вы заставляете детей обращаться в иудаизм, что во всем западном мире является противозаконным. Если вы продолжите отказывать нам в равенстве, мы придем к вам в Бней-Брак. Мы – граждане этой страны, и нас тошнит от замалчивания и унижений", - сказала она.
Как уже сообщалось, на фоне охвативших всю страну протестов премьер согласился в ближайшие дни встретиться с лидерами ЛГБТ-сообщества и обсудить с ними все волнующие их вопросы.