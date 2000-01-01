23.06 08:18 MIGnews.com

Иран: одна ошибка, и Америка вспыхнет как пороховая бочка

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Представитель МИДа Ирана Аббас Моссав прокомментировал новый виток напряженности в отношениях с Америкой и сообщения в международной прессе о том, что президент Дональд Трамп в последний момент отменил запланированные удары по иранским целям. Моссав сказал: “Независимо от тех или иных решений, принятых американскими чиновниками, мы не позволим, чтобы иранские границы нарушали. Мы продолжим твердо противостоять любым попыткам агрессии со стороны Америки”.ПРесс-представитель иранских вооруженных сил Абольфазль Шекрахи заявил: “Любая ошибка со стороны врагов Ирана, в особенности Америки и ее региональных союзников будет подобно поджогу бочки с порохом, в котором дотла сгорит Америка, ее интересы и ее союзники”.Командир “аэрокосмического крыла” Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Амирали Хаджизаде после того, как был сбит американский беспилотник заявил: “Таков наш ответ на нарушение иранского воздушного пространства, и если нарушение будет повторено, будет повторен и ответ”.