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Финал выборов в Стамбуле - оппозиция празднует победу | Фото: AFP23.06 21:50   MIGnews.com

Финал выборов в Стамбуле - оппозиция празднует победу

В Стамбуле завершилось голосование на повторных муниципальных выборах.
Результаты повторного голосования не изменились: кандидат от оппозиционной партии Экрем Имамоглу набрал 54% голосов, при этом подсчитали почти все бюллетени, по информации BBC.
Его противник, бывший премьер-министр Бинали Йилдирим, признал поражение.
Результат выборов - это мощнейший удар для Эрдогана, который ранее не раз говорил, что «кто выигрывает (выборы) в Стамбуле, тот выигрывает в Турции».
В своей победной речи Имамоглу сказал, что его победа ознаменовала «новое начало» как для города, так и для страны.

«Мы открываем новую страницу в Стамбуле», - сказал он. «На этой новой странице будет написаны справедливость, равенство и любовь».

Он добавил, что готов работать с Эрдоганом, заявив: «Господин Президент, я готов работать в гармонии с вами».

За Имамоглу было отдано более 775 000 голосов и это доказывает значительный рос его популярности по сравнению с его победой в марте, когда он выиграл с перевесом в 13 000 голосов.

Напомним, что ранее Эрдоган пророчил победу в повторных муниципальных выборах в Стамбуле кандидату от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылддырыму.
По словам Эрдогана, «всем известно, что во время муниципальных выборов 31 марта в Стамбуле были искажены результаты выборов».
«Проведение повторных выборов в Стамбуле не вызвано политическими причинами, а призвано соблюсти юридические нормы», — добавил турецкий лидер.
В марте кандидат оппозиционной партии Экрем Имамоглу одержал победу большинством в 13 тысяч голосов.
Центризбирком страны связал тогда отмену итогов выборов с тем, что некоторые члены избирательных комиссий на участках были назначены не из числа госслужащих, а также из-за наличия неподписанных протоколов.
Однако тогда же оппозиция заявила, что отмена результатов выборов стала примером политической коррупции правящего режима и президентской партии.
Результаты повторных выборов расставили все по своим местам и показали предпочтения народа.


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