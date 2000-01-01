Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Сильнейший удар под дых Эрдогану 23.06 19:36   MIGnews.com

Сильнейший удар под дых Эрдогану

Кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Экрем Имамоглу в среду был признан турецкими избирательными властями победителем гонки за пост мэра Стамбула.

Выступая со ступеней мэрии в среду, 48-летний Имамоглу назвал победу «новым рассветом для Стамбула».

Пообещав стать мэром для всех 16 миллионов жителей Стамбула, он призвал людей отложить в сторону политические разногласия и работать вместе, сказав: «люди предоставили мне честь возглавить самый красивый город в мире ... я обещаю, что я верну свой долг».

Решение было принято в среду после двухнедельного пересчета голосов по просьбе президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его правящей Партии справедливости и Развития (ПСР).

Во вторник правящая ПСР Эрдогана, к которой присоединилась партия националистического движения (MHP), подала новое «чрезвычайное возражение», призвав Высший избирательный совет полностью отменить голосование и провести новые выборы.

Эрдоган, поставщик теорий заговора, жаловался на «организованную преступность» в потере.

Неопределенность в отношении состояния апелляции может затянуть турецкую лиру вниз дальше, чем она уже есть. Хотя решение в среду положило конец двухнедельному падению стоимости валюты, инвесторы будут с осторожностью относиться к неопределенности затянувшейся юридической борьбы.

Победа Имамоглу стала сокрушительным поражением для самого Эрдогана, бывшего мэра города. Несмотря на то, что его партия выиграла многие общенациональные муниципальные и провинциальные выборы в марте, два престижных мэрских поста ускользнули от ПСР — в Стамбуле, крупнейшем городе страны, и Анкаре, столице.

ПСР побеждала на всех выборах, которые она оспаривала с момента своего основания 17 лет назад.

Эрдоган активно боролся за второе место Бинали Йилдирима, который после пересчета голосов все еще был на 14 000 голосов позади Имамоглу, сузив счет с 25 000 31 марта. Президент назвал голосование вопросом национального выживания.

Оппозиционный кандидат, с другой стороны, провел массовую кампанию, лично ходя от двери к двери, чтобы поговорить с избирателями о местных проблемах.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:19
18 англичан угрожали взорвать самолет в аэропорту Бен-Гурион
19:16
Иранские депутаты: США «психологически проиграли»
18:42
США начали кибератаку на Иран
17:31
Суд Ликуда одобрил союз с Кулану
16:55
Великобританский суд принуждает женщину-инвалида к аборту
16:24
Эрдан запретил мероприятие ПА в Иерусалиме
16:21
Жены полигамиста Амбаша будут баллотироваться в Кнессет
16:16
Жители Стамбула вновь выбирают своего мэра
15:49
Айелет Шакед раскрыла будущие политические секретные сделки
15:11
США хотят инвестиций 50 миллиардов долларов на «сделку века»
15:11
Линой Ашрам взяла золото
15:07
"Палестинцам нужен мир, а не конференция в Бахрейне"
14:30
"Аелет Шакед может спасти Ликуд"
14:17
Кто из арабских стран будет на конференции в Бахрейне
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus