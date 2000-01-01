23.06 19:36 MIGnews.com

Сильнейший удар под дых Эрдогану

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Кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Экрем Имамоглу в среду был признан турецкими избирательными властями победителем гонки за пост мэра Стамбула.Выступая со ступеней мэрии в среду, 48-летний Имамоглу назвал победу «новым рассветом для Стамбула».Пообещав стать мэром для всех 16 миллионов жителей Стамбула, он призвал людей отложить в сторону политические разногласия и работать вместе, сказав: «люди предоставили мне честь возглавить самый красивый город в мире ... я обещаю, что я верну свой долг».Решение было принято в среду после двухнедельного пересчета голосов по просьбе президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его правящей Партии справедливости и Развития (ПСР).Во вторник правящая ПСР Эрдогана, к которой присоединилась партия националистического движения (MHP), подала новое «чрезвычайное возражение», призвав Высший избирательный совет полностью отменить голосование и провести новые выборы.Эрдоган, поставщик теорий заговора, жаловался на «организованную преступность» в потере.Неопределенность в отношении состояния апелляции может затянуть турецкую лиру вниз дальше, чем она уже есть. Хотя решение в среду положило конец двухнедельному падению стоимости валюты, инвесторы будут с осторожностью относиться к неопределенности затянувшейся юридической борьбы.Победа Имамоглу стала сокрушительным поражением для самого Эрдогана, бывшего мэра города. Несмотря на то, что его партия выиграла многие общенациональные муниципальные и провинциальные выборы в марте, два престижных мэрских поста ускользнули от ПСР — в Стамбуле, крупнейшем городе страны, и Анкаре, столице.ПСР побеждала на всех выборах, которые она оспаривала с момента своего основания 17 лет назад.Эрдоган активно боролся за второе место Бинали Йилдирима, который после пересчета голосов все еще был на 14 000 голосов позади Имамоглу, сузив счет с 25 000 31 марта. Президент назвал голосование вопросом национального выживания.Оппозиционный кандидат, с другой стороны, провел массовую кампанию, лично ходя от двери к двери, чтобы поговорить с избирателями о местных проблемах.