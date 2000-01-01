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Жены полигамиста Амбаша будут баллотироваться в Кнессет 23.06 16:21   MIGnews.com

Жены полигамиста Амбаша будут баллотироваться в Кнессет

Жены Даниэля Амбаша объявили в воскресенье, что создадут новую политическую партию, которая будет баллотироваться в Кнессет под названием "Кама", пообещав бороться за продвижение статуса личности.

Напомним, Даниэль Амбаш был приговорен к 26 годам тюрьмы в 2013 году за сексуальное насилие и содержание женщин и несовершеннолетних в рабских условиях в районе Иерусалима и в Тиберии.

Амбаш, известный полигамист, имеет 6 жен и 15 детей, которые, несмотря на сообщения о садистском насилии, изнасиловании и издевательствах, никогда не осуждали его и в 2018 году потребовали тюремного визита своего супруга.

«Государство Израиль, которое определяет себя как единственную демократию на Ближнем Востоке и хвастается заявлениями о просвещении, находится за тысячи световых лет от этих превосходных степеней», - сказала Адерет Амбаш, председатель партии.

«Государство все больше и больше вмешивается в жизнь граждан. Когда мы будем избраны, мы внесем ряд законов и изменений, которые определят права человека и вмешательство государства в его жизнь», - пояснила Адерет.

В заключение Адерет добавила: «Мы решили создать женскую партию, не имея намерения лишать мужчин их прав. Мы - женщины, избравшие Тору в качестве образа жизни и верящие в ценности либерализма и свободы личности в силу веры в «свободный выбор».


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