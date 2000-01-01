23.06 13:07 MIGnews.com

Ганц требует отменить назначение Смотрича министром

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Лидер блока Кахоль Лаван Бени Ганц обратился к премьер-министру Израилю Биньямину Нетаниягу с требованием “остановить” назначение лидера Ихуд Леуми Бецалеля Смотрича министром транспорта.Министр транспорта также является членом военно-политического кабинета правительства Израиля.В обращении Ганца сообщается: “Не продавай безопасность Израиля за иммунитет, не превращай безопасность в объект личной и политической торговли. Останови назначение Смотрича”.Ранее израильские СМИ сообщили об утверждении назначения Рафи Переца министром образования, а Бецалеля Смотрича - министром транспорта.