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Ганц требует отменить назначение Смотрича министром 23.06 13:07   MIGnews.com

Ганц требует отменить назначение Смотрича министром

Лидер блока Кахоль Лаван Бени Ганц обратился к премьер-министру Израилю Биньямину Нетаниягу с требованием “остановить” назначение лидера Ихуд Леуми Бецалеля Смотрича министром транспорта.

Министр транспорта также является членом военно-политического кабинета правительства Израиля.

В обращении Ганца сообщается: “Не продавай безопасность Израиля за иммунитет, не превращай безопасность в объект личной и политической торговли. Останови назначение Смотрича”.

Ранее израильские СМИ сообщили об утверждении назначения Рафи Переца министром образования, а Бецалеля Смотрича - министром транспорта.


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