23.06 13:07 MIGnews.com
Ганц требует отменить назначение Смотрича министром
Лидер блока Кахоль Лаван Бени Ганц обратился к премьер-министру Израилю Биньямину Нетаниягу с требованием “остановить” назначение лидера Ихуд Леуми Бецалеля Смотрича министром транспорта.
Министр транспорта также является членом военно-политического кабинета правительства Израиля.
В обращении Ганца сообщается: “Не продавай безопасность Израиля за иммунитет, не превращай безопасность в объект личной и политической торговли. Останови назначение Смотрича”.
Ранее израильские СМИ сообщили об утверждении назначения Рафи Переца министром образования, а Бецалеля Смотрича - министром транспорта.
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