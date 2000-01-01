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Нетаниягу провел встречу с Болтоном | Фото:23.06 13:05   MIGnews.com

Нетаниягу провел встречу с Болтоном

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сегодня утром принял в своей резиденции советника по национальной безопасности США Джона Болтона, пишет Arutz Sheva.

В начале встречи Нетаниягу предупредил, что подписанное в 2015 году ядерное соглашение с Ираном и отмена санкций в отношении Тегерана "подбодрили" Исламскую республику и привели к недавнему потоку атак со стороны иранских сил.

"Когда санкции против Ирана были сняты из-за ядерной сделки, и деньги начали поступать, агрессия Исламской республики возросла", - отметил глава правительства. "Любой, кто говорит, что эта агрессивность началась только сейчас, живет в другой реальности".

"Те, кто поддержал ядерную сделку с Ираном, утверждали, что Тегеран начнет строить и укреплять свою внутреннюю инфраструктуру, но вместо этого он строит империю. Он распространяет террор, строит базы в Сирии и пытается передать передовое оружие "Хизбалле"".

Ранее Болтон предупредил Иран не путать "осторожность" Америки со слабостью после того, как президент Дональд Трамп отменил военный удар по Исламской республике из-за сбитого им американского беспилотного самолета.

"Ни Иран, ни какая-либо враждебная сторона не должна принимать американскую осторожность за слабость", - сказал Болтон. "Никто не предоставил им лицензию на атаки на Ближнем Востоке. Наши вооруженные силы восстановлены и готовы к работе".

Советник Трампа по национальной безопасности также заявил, что США и никогда не позволят Ирану заполучить ядерное оружие, добавив, что Тегеран будет поражен новым раундом санкций в понедельник.

Нетаниягу встретился с Болтоном накануне саммита в Израиле между высшими советниками по безопасности США, Израиля и России.


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