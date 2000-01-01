Жители Стамбула вновь выбирают своего мэра

В воскресенье жители Стамбула вновь вернулись к избирательным участкам в ходе повторных выборов мэра, которые стали испытанием турецкой демократии, а также продолжающейся популярности президента Реджепа Тайипа Эрдогана в период экономических проблем.
Избирательные органы отменили первое голосование в марте после того, как партия Эрдогана заявила о коррупции в подсчете голосов, когда победителем стал кандидат от Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу.
По данным издания, на муниципальных выборах смогут проголосовать 10 560 963 избирателя.
Отмечается, что по итогам нового голосования будет избран глава муниципалитета и состав муниципальных советов провинции Стамбул сроком на пять лет.
В Стамбуле 31124 избирательных участка будут открыты до 17:00 по местному времени.
Среди кандидатов на должность главы муниципалитета Стамбула: от Партии справедливости и развития - Бинали Йылдырым, от Союза наций в составе Республиканской народной партии и İYİ Parti - Экрем Имамоглу, от Партии благоденствия - Недждет Гекчинар и от партии Vatan (Родина) - Мустафа Илькер Юджель.