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Инвалиды Израиля объявили бойкот кондиционерам Торнадо 23.06 10:31   MIGnews.com

Инвалиды Израиля объявили бойкот кондиционерам Торнадо

Рекламный клип кондиционеров Торнадо с участием актрисы Ротем Села породил бурю протестов среди врачей и инвалидов Израиля.

В клипе Ротем Села, с всклокоченными волосами и выпученными глазами сообщает технику, пришедшему по вызову, что ее кондиционер работает так тихо, что она “слышит свои собственные мысли”.

Психиатры сочли данную рекламу оскорбительной для людей, страдающих от шизофрении.

Цви Фишель, председатель Ассоциации Психиатров Израиля заявил: Из-за оскорбительных реклам, подобных этой, люди, борющиеся с шизофренией вынуждены жить в тени, именно из-за подобного высокомерного презрения к ним”.

Ноар Лави, представитель движения “Борьба Инвалидов” заявил, что после того, как компания Торнадо не прислушалась к требованиям убрать рекламу с Ротем Села из эфира, его организация призывает всех инвалидов Израиля к бойкоту кондиционеров Торнадо.




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