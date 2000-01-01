23.05 09:31 MIGnews.com

Айзенкот отрицает, что встречался с Лапидом

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Бывший глава генерального штаба ЦАХАЛа Габи Айзенкот отрицает, что встречался с лидером "Еш Атид" Яиром Лапидом.Об этом он рассказал в интервью "Исраэль Хайом"."Вопреки публикациям, в последние месяцы не было встречи с Яиром Лапидом. Более того, на встрече, которая не состоялась, не могли обсуждаться политические вопросы", – сказал Айзенкот в ответ на публикацию 12 канала.Лапид тем временем отказался от комментариев. Экс-глава генштаба ЦАХАЛа не исключил, что пойдет на политическую арену, потому что "вновь хочет изменить ситуацию", поскольку "полтора года живет в своего рода зоне комфорта".