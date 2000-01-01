23.05 19:55 MIGnews.com

Гай Пелег: Рекомендую Нетаниягу сделку с правосудием

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Один из наиболее известных ненавистников Биньямина Нетаниягу в израильской прессе, корреспондент 12-го канала израильского ТВ Гай Пелег “дал добрый совет” премьеру.Пелег высказал сомнения в том, что в воскресенье, 24 мая пресса получит ту картину, к которой она всеми силами стремится последние несколько лет - фотографию премьер-министра Израиля на скамье подсудимых. Пелег объяснил, что в начале процесса все будут стоять - пока не войдут судьи. Как только они окажутся в зале, прессу попросили покинуть помещение. Фотографии обвиняемых на скамье подсудимых, как правило, делают на уголовных процессах, куда участников привозят в наручниках.Пелег сказал: “Я думаю, что у нас будет фотография,и, с моей точки зрения, достаточно сильная фотография - глава правительства стоит в зале суда. Она будет снята со стороны судей в направлении обвиняемого”.На вопрос: "Как ты относишься к этому не как журналист, а как гражданин?” Пелег ответил: “До меня уже давно все дошло. Как только юридический советник правительства принял решение предъявить обвинительное заключение я понял, куда едет этот поезд. Я не могу себе представить, что Нетаниягу сумеет остановить суд, или уклониться от суда. У нас есть глава правительства, которого обвиняют в уголовных преступлениях. Ты спрашиваешь о моих чувствах ? - Я шокирован. Я еще более шокирован тем, что Дуди Амсалем позволяет себе назвать главу прокуратуры “преступником” и никто из министров Ликуда по этому поводу не промолвил и слова”.Пелег, несмотря на свой шок, уверен в “торжестве правосудия”: “В судебной битве у нас есть длинная череда свидетелей, и среди них - государственные свидетели. Следует напомнить, что показания государственных свидетелей всегда воспринимаются судьями как менее ценное свидетельство, поскольку государственный свидетель - преступник, “ябедничающий” на своих сообщников чтобы уклониться от наказания. Но также есть и не государственные свидетели, в первую очередь, Адас Кляйн, помощница Мильчина, Илан Йешуа, генеральный директор walla”.На вопрос о том, достаточно ли сильно главное обвинение против Нетаниягу - дело о взятках, Пелег ответил: “Я не знаю. Я не достаточно силен в интерпретации улик. То что я говорю - иногда обвинение приходит в суд только с показанием, полученным под давлением от самого обвиняемого. И тогда говорят - дело слабое, есть некое высказывание, которое не поддерживается другими вещами. В главном деле против Нетаниягуу - деле 4000 есть два государственных свидетеля. Очень сильные свидетели, версия одного поддерживает версию другого. И Нир Хефец, и Шломо Фильбер. У государства также есть несколько независимых свидетелей, проливающих свет на то, что наделали в первую очередь - Илан Йешуа, генеральный директор walla. И есть самостоятельные, независимые улики - записи, сообщения, мейлы. И потому на поверхности, то что видно - пирог очень, очень сытный. С другой стороны, это - дело, построенное на косвенных уликах. Нет записи, в которой глава правительства говорит: “Слушая, Шауль, дай мне порулить в walla, и получишь миллиард шекелей преференций в Безеке” нет такого. Но есть очень, очень богатый набор улик. Прокуратура совершенно уверена в том, что была сделка взятки между Аловичем и Нетаниягу. Согласятся ли с этим судьи - не знаю, увидим завтра”.Пелег закончил свой спич следующими словами: “Нетаниягу - не обычный обвиняемый. У него - невероятная политическая карьера. Ему нельзя просто так сказать - слезь со сцены и закончи как осужденный преступник. Но 90% дел в Израиле заканчиваются вынесением обвинительного приговора. Если Нетаниягу признают виновным во взяточничестве - он сядет в тюрьму. С его точки зрения риск очень, очень велик. Я бы ему сказал: господин, ты берешь на себя очень большой риск - риск того, что заселишься в 10-е отделение тюрьмы Маасиягу. Прими это в расчет прежде, чем наотрез отказываться от переговоров с государством. Спаси себя от годов судебных разбирательств, публичного позора и великого риска”.