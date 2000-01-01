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Закупка в Израиле: задержан экс-премьер Папуа Новой-Гвиней | Фото:23.05 16:44   MIGnews.com

Закупка в Израиле: задержан экс-премьер Папуа Новой-Гвинеи

Полиция Папуа-Новой Гвинеи арестовала бывшего премьер-министра Питера О'Нила за предполагаемую покупку генераторов из Израиля без одобрения парламента, сообщил в субботу, 23 мая, помощник комиссара полиции страны.

О'Нил был арестован в главном аэропорту столицы Порт-Морсби после возвращения из Австралии и доставлен для допроса, говорится в заявлении Ходжеса Этте.

Указывается, что О'Нила обвиняют в оплате 50 миллионов кина (14 миллионов долларов) за два генератора из Израиля без соблюдения закона об управлении государственными финансами страны, без одобрения парламента и без объявления о продаже.

В заявлении не сообщалось никаких дополнительных сведений о генераторах или личности предполагаемого продавца.

"Есть разумные доказательства незаконного присвоения, злоупотребления служебным положением и коррупции", - говорится в заявлении.

О'Нил ушел с поста премьер-министра в мае прошлого года после семи лет работы на фоне массового недовольства. Он сможет выйти под залог, так как только прибыл из Австралии и должен пройти 14-дневный карантин.


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