Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Рухани угрожает Штатам `большими проблемами` | Фото:23.05 14:47   MIGnews.com

Рухани угрожает Штатам "большими проблемами"

Президент Ирана Хасан Рухани пригрозил Соединенным Штатам Америки серьезными проблемами.

Соответствующее заявление он сделал в субботу, 23 мая.

Комментарий прозвучал на фоне того, что Штаты отслеживают иранский танкер с топливом, который направляется в Венесуэлу.

В связи с этим Рухани пригрозил Вашингтону проблемами, если он попытается "сорвать" поставку.

Что примечательно, в четверг министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес предупредил, что военные будут сопровождать иранские танкеры, направляющиеся в страну, где наблюдается дефицит топлива.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:31
COVID-19: новые данные о способах заражения
15:26
Египет атаковал боевиков на Северном Синае: 21 погибший
15:10
Дочь Заворотнюк рассказала, как борется с депрессией
14:26
В России – 3388 жертв COVID-19, 335882 зараженных
14:05
Кинерет: тысячи израильтян отдыхают на побережье
13:44
Стрельба на военной базе США: подробности
13:22
Антверпен: власти собираются отозвать армию от синагог
13:01
Беэр-Шева: житель дома престарелых заражен COVID-19
12:19
Тель-Авив: средь бела дня ранен мужчина
11:58
США пополнили "черный список" китайскими компаниями
11:37
Видео: протестующие в Ираке сорвали проиранские плакаты
11:16
Авиакатастрофа в Пакистане: подсчитано точное число жертв
10:55
Израильский стартап придумал новый подход к лечению рака
10:34
Зариф: Вашингтон – соучастник злодеяний Израиля
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  