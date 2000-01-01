23.05 14:47 MIGnews.com

Рухани угрожает Штатам "большими проблемами"

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Президент Ирана Хасан Рухани пригрозил Соединенным Штатам Америки серьезными проблемами.Соответствующее заявление он сделал в субботу, 23 мая.Комментарий прозвучал на фоне того, что Штаты отслеживают иранский танкер с топливом, который направляется в Венесуэлу.В связи с этим Рухани пригрозил Вашингтону проблемами, если он попытается "сорвать" поставку.Что примечательно, в четверг министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес предупредил, что военные будут сопровождать иранские танкеры, направляющиеся в страну, где наблюдается дефицит топлива.