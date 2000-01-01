23.05 10:05 MIGnews.com

Криминальная карта Израиля: меньше убийств, больше насилия

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Полиция Израиля опубликовала доклад о преступности в 2018 году.Анализ полицейской статистики указывает на сокращение количества убийств и случаев угона автомобилей - и на рост преступлений с применением насилия и преступлений в компьютерной сфере.Источник в полиции сообщил корреспонденту газеты Исраэль Ха Йом: “Насилие превратилось в неприемлемую социальную проблему с которой сталкивается общество в целом и полиция в особенности. Уровень насилия в семье, на улице, в социальных сетях , на дорогах и среди молодежи нарастает”.По данным газеты, в 2018 году было заведено 321 171 уголовное дело. Примерно половина дел открыта по инициативе полиции. Эта цифра демонстрирует снижение количества заведенных дел, по сравнению с предыдущим годом на 2,5: - тогда открыли 329 382 дела.Уровень преступности на тысячу человек населения продолжает снижаться . В 2018 году открыто 35,5 дел на тысячу человек, по сравнению с 37,6 в 2017.В 2018 году открыто 58 965 дел о нападениях и нападениях с причинением физического ущерба ( 57 902 дела - в 2017). 130 370 дел открыты в связи с преступлениями против собственности (139 005 в 2017). По статьям о драках, угрозах и нарушениях общественного порядка открыто 125 055 дел.12 758 дел открыто по делам связанным с безопасностью - подстрекательство, инфильтрация в Израиль, забрасывание автомобилей камнями и т.п.15 561 дело открыто по обвинениям в мошенничестве, подделках и разного рода экономических преступлениях.По обвинениям в секс-атаках, включая изнасилование, открыто 6 373 дела. Увеличилось количество преступлений в компьютерной сфере - открыто 1484 дела, по сравнению с 1259 в 2017. Самым распространенным преступлением в этой сфере является взлом чужого компьютера - 47%.Зафиксировано значительное снижение случаев угона автомобилей - 11 539 по сравнению с 13 257 в 2017. Если в 2009 году количество угонов на тысячу человек населения составляло 8,8, то в 2018 - лишь 3,3.В 2018 году в Израиле было убито 103 человека, по сравнению с 106 в 2017. 37 человек из жертв - евреи, 72 - арабы и 14 - представители других секторов.Больше всего дел открывается в январе - 29 025, меньше всего - в сентябре (23 109). Больше всего дел открывается почему-то в понедельник - 45 154.В 2018 году было предъявлено 46 704 обвинительных заключений. Примерно половина обвинительных заключений вынесена по делам о нарушении общественного порядка, около четверти - преступления против собственности, и около трети - по причинению физического вреда. В 2018 было подписано 6 100 сделок с правосудием