Германия голосовала против антиизраильской резолюции ВОЗ
Германия в среду впервые проголосовала против антиизраильской резолюции, которая ежегодно принимается Всемирной организацией здравоохранения, по-видимому, следуя своему недавнему обещанию поменять традицию голосования Берлина в международных организациях в пользу Иерусалима.
В предыдущие годы Германия обычно голосовала за текст, в котором Израиль обвиняется в плохой ситуации в области общественного здравоохранения на палестинских территориях. В прошлом году страна воздержалась.
Несмотря на то, что Германия проголосовала "против" во время 72-й сессии Ассамблеи здравоохранения ВОЗ в Швейцарии, символическая резолюция была принята подавляющим большинством: 96 стран проголосовали за, 11 против и 21 воздержался.
К Германии при голосовании против текста присоединились США, Великобритания, Австралия, Канада, Бразилия, Чешская Республика, Гватемала, Гондурас и Венгрия.