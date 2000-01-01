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Впервые ФРГ голосовала против антиизраильской резолюции ВОЗ | Фото:23.05 16:07   MIGnews.com

Германия голосовала против антиизраильской резолюции ВОЗ

Германия в среду впервые проголосовала против антиизраильской резолюции, которая ежегодно принимается Всемирной организацией здравоохранения, по-видимому, следуя своему недавнему обещанию поменять традицию голосования Берлина в международных организациях в пользу Иерусалима.

Об этом пишет The Times of Israel.

В предыдущие годы Германия обычно голосовала за текст, в котором Израиль обвиняется в плохой ситуации в области общественного здравоохранения на палестинских территориях. В прошлом году страна воздержалась.

Несмотря на то, что Германия проголосовала "против" во время 72-й сессии Ассамблеи здравоохранения ВОЗ в Швейцарии, символическая резолюция была принята подавляющим большинством: 96 стран проголосовали за, 11 против и 21 воздержался.

К Германии при голосовании против текста присоединились США, Великобритания, Австралия, Канада, Бразилия, Чешская Республика, Гватемала, Гондурас и Венгрия.


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