Премьер-министр Швеции обещает повысить безопасность евреев
Премьер-министр Швеции пообещал объявить вне закона неонацистские группировки и другие расистские организации, а также повысить безопасность еврейских учреждений в стране и улучшить образование по вопросам Холокоста, говорится в заявлении Всемирного еврейского конгресса (WJC), опубликованном во вторник.
Организация заявила, что Стефан Левен взял на себя письменное обязательство в субботу в ответ на письмо, направленное ему 1 мая генеральным директором ВЕК Робертом Сингером.
В письме Левен осудил местную неонацистскую группировку "Северное движение сопротивления" и ее недавние "подлые" марши в городах Кунгальв и Людвика, добавив, что "это позор, когда сволочь истории вновь поднимает свою уродливую голову сегодня".
Ссылаясь на недостаточные правовые санкции в отношении расистских групп, премьер-министр заявил, что правительство "в ближайшее время сделает правительственный запрос для изучения запрета на расистские организации и криминализацию участия в таких организациях".