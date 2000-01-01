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Премьер-министр Швеции обещает повысить безопасность евреев | Фото:23.05 16:45   MIGnews.com

Премьер-министр Швеции обещает повысить безопасность евреев

Премьер-министр Швеции пообещал объявить вне закона неонацистские группировки и другие расистские организации, а также повысить безопасность еврейских учреждений в стране и улучшить образование по вопросам Холокоста, говорится в заявлении Всемирного еврейского конгресса (WJC), опубликованном во вторник.

Об этом стало известно The Times of Israel.

Организация заявила, что Стефан Левен взял на себя письменное обязательство в субботу в ответ на письмо, направленное ему 1 мая генеральным директором ВЕК Робертом Сингером.

В письме Левен осудил местную неонацистскую группировку "Северное движение сопротивления" и ее недавние "подлые" марши в городах Кунгальв и Людвика, добавив, что "это позор, когда сволочь истории вновь поднимает свою уродливую голову сегодня".

Ссылаясь на недостаточные правовые санкции в отношении расистских групп, премьер-министр заявил, что правительство "в ближайшее время сделает правительственный запрос для изучения запрета на расистские организации и криминализацию участия в таких организациях".


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