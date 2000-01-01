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Закон о принятии иудаизма - за рамками соглашения о коалиции 23.05 08:07   MIGnews.com

Закон о принятии иудаизма - за рамками соглашения о коалиции

Газета Маарив сообщает, что в рамках достигнутых договоренностей о “сохранении статус-кво” существующий порядок принятия иудаизма изменяться не будет.

Это будет закреплено приложением к коалиционному соглашению, составленному в виде письма раввина Шломо Амара. Раввин амар пишет, что процедуру принятия в иудаизм могут совершать только органы, авторизованные главным раввинатом Израиля.

Другими словами, полностью отвергаются требования Авигдора Либермана и НДИ по этому вопросу. НДИ требовала, чтобы в Израиле начали признавать тех, кто принял иудаизм за пределами страны. НДИ поддерживала выводы “комитета Ниссима” по вопросу принятия иудаизма. Комитет требовал, среди прочего, создания специального управления по принятию иудаизму, в ведение которого будет передан весь комплекс имеющих к этому отношению проблем.  Комитет Ниссима также требовал признать консервативное и реформистское направление в иудаизме.


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