23.05 08:01 MIGnews.com

Либерман вернется в министерство обороны

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Портал ynet сообщает, что после длительного периода споров и несогласия глава правительства Биньямин Нетаниягу одобрил возвращение Авигдора Либермана в министерство обороны.На встрече Нетаниягу и Либермана 22 мая было якобы достигнуто “принципиальное соглашение” о присоединении НДИ к коалиции, и о том, что Либерман снова будет назначен министром обороны.В дополнение к этому высока вероятность того, что НДИ, получившей на выборах пять мандатов, также будет передан портфель министра абсорбции. На этот пост назначат Одеда Форера. Он ранее работал на посту генерального директора министерства абсорбции.Вчера израильские СМИ сообщили о том, что Либерман встретился, с одобрения Нетаниягу, с главой генштаба ЦАХАЛа и провел переговоры с верхушкой оборонного истеблишмента, в том, числе, с главной ШАБАК. Это считается верным признаком того, что Либерман возвращается в министерство обороны.Премьер-министр также провел переговоры с главой партии ШАС Арье Дери. Журналисты говорят, что “соглашение очень близко”, и два политика достигли взаимопонимания практически по всем вопросам повестки дня. С Яадут А-тора дела сложнее. Высокопоставленный источник в Ликуде подтвердил, что согласие достигнуто практически по всем вопросам. за исключением одного - закона о призыве.Команда переговорщиков Ликуда советует ультраортодоксальным партиям одобрить закон о призыве в его нынешнем виде. При этом у правительства будет право изменять или уменьшать квоты призыва. Тем самым коалиция получит возможность “играть с законом” после того, как его одобрит Кнессет. Но ультраортодоксы по-прежнему выступают против. По данным Ликуда, главным бастионом сопротивления является глава Яадут А-Тора Яаков Лицман, который ждет о раввинов партии окончательного вердикта по вопросу о призыве.В то же время, возможности Либермана в вопросе закона о призыве также представляются весьма ограниченными. Достигнуто соглашение о том, что будет создан “форум диалога” в состав которого войдут представители офиса премьер-министра, ШАС, Яадут А-Тора и союза правых партий. Форум будет обсуждать весь комплекс проблем, связанных с отношениями между религией и государством, и, в том числе, с призывом ультраортодксов. НДИ, для того, чтобы хоть как-то влиять на вопрос о призыве, придется стать членом этого форума.